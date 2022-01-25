Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 января 2022 года: заболело еще 496 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 января 2022 года увеличилось на 496. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 января 2022 года увеличилось на 496. Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 956 человек.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.