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Здоровье25 января 2022 9:49

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 января 2022 года: заболело еще 496 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 января 2022 года увеличилось на 496.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 января 2022 года увеличилось на 496.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 января 2022 года увеличилось на 496. Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 956 человек.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.