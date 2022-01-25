Обзор 2022: каких квартир больше не будет в Тюмени?

Более 85% новых жилых комплексов в Тюмени строится в спальных районах – Лесобаза, «Тюменская слобода», Московский и Червишевский тракты, Патрушева. И только 12% приходится на центральную часть города. Если за пределами объездной еще есть свободные места, где можно возвести жилые квадратные метры, то в центральной части едва ли найдутся участки для новой застройки. Даже в этом случае речь идет скорее о точечной застройке, чем о комплексном освоении.

В 2021 году в центре Тюмени началось строительство только двух жилых комплексов, оба – бизнес-класса. Если вы не рассматриваете вариант «бизнес», это не повод прощаться с желанием жить в центре. Здесь еще есть новые жилые комплексы с уникальной локацией и по доступной цене.

Например, на первой линии набережной с неповторимыми видами на Туру располагается жилой комплекс «Европейский берег». До исторического центра всего в 5 минутах езды. К тому же в данной локации это последние квартиры с такими характеристиками. Какие еще плюсы у этого комплекса?

Закрытая территория. Приватность и безопасность – преимущества, которые ценятся современными семьями. Вход на территорию по электронному ключу, круглосуточное видеонаблюдение как внутри дома, так и снаружи, с онлайн-трансляцией на пост охраны и в мобильное приложение «Страна». На территории работает патруль.

Паркинг. Крытый многоуровневый паркинг с теплым переходом прямо из дома. 24/7 под охраной, и зимой не придется чистить машину или долго прогревать.

Безбарьерная среда и комфорт. Парадные без ступеней: комфортно передвигаться с коляской и велосипедом, датчики освещения, которые срабатывают на движение, колясочные на первых этажах с доступом по ключу, высокоскоростные тихие лифты.

Инфраструктура. Прямо на набережной летние кафе, собственный пешеходный бульвар с выходом к воде, парк Столиц, спроектированный на основе европейского опыта благоустройства, безопасные детские площадки, беговые дорожки и спортивные комплексы.

Однако стоит поторопиться: на сегодня в «Европейском береге» осталось всего 5 свободных квартир. Среди них – с уникальными характеристиками и завораживающими видами.

Двухуровневая квартира 161 кв. м

Здесь и несколько гардеробных комнат, и ниши под шкафы-купе, 4 санузла, просторная кухня-гостиная с обеденной зоной площадью почти 29 квадратов и тремя окнами, светлые спальни правильной формы с двумя окнами. Паркинг с семейным местом получаете в подарок.

Евродвушки от 44 кв. м

Среди доступных вариантов есть евродвушки с отдельной спальней и теплой лоджией.

Цены в комплексе на данный момент стартуют от 5,8 млн руб. Приобрести квартиры можно как за наличные средства, так и в ипотеку. Сейчас совместно с Промсвязьбанком действует акция «Ипотека без первоначального взноса».

Забронировать квартиру и разобраться в доступных ипотечных программах вам помогут менеджеры компании «Страна Девелопмент» по номеру: +7 (3452) 39-49-92.