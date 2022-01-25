Тюменцев предупредили о плохой видимости из-за снегопада на загородных дорогах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области из-за сильного снегопада может обостриться аварийная обстановка. По информации ГИБДД, снег идет на всем протяжении федеральной автодороги Тюмень – Омск, а также на автодороге Екатеринбург – Тюмень. Здесь плохая видимость.

– В настоящее время обстановка на дорогах контролируемая, однако уже произошло одно ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Еще одна авария случилась на окружной дороге Тобольска – без тяжких последствий, – сообщили в местном управлении Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки метеозависимым людям, водителям, имеющим хронические заболевания, повышенное давление, а также начинающим автомобилистам со стажем за рулем менее двух лет. При движении по загородным дорогам в случае плохой видимости необходимо сбавить скорость и не предпринимать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.