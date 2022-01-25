Тюменского наркокурьера задержали с 60 свертками порошка. Фото: Ольга Крыльцова

На одной из улиц Ялуторовска задержали 39-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков: при себе он имел 60 свертков с порошкообразным веществом.

– Изъятое направлено на экспертизу. В результате проведённого исследования установлено, что содержимым является «соль». Ранее судимый житель областного центра пояснил, что в одном из мессенджеров он получил уведомление о работе курьером.

– Через интернет злоумышленник получил координаты местонахождения наркотика. С ним он отправился в Ялуторовск, чтобы делать там закладки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Подозреваемый до суда взят под стражу. Расследование продолжается.