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Происшествия25 января 2022 7:58

Тюменцы попались на новую мошенническую схему

Уже есть несколько заявлений
Сергей Швецов
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Тюменцы попались на новую мошенническую схему.

Тюменцы попались на новую мошенническую схему.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области зафиксированы факты мошенничества по ранее не встречавшейся схеме. Всем потерпевшим поступил звонок от человека, который представился сотрудником портала «Госуслуги».

– Собеседник сообщал, что для активации данных о прохождении вакцинации на номер гражданина направлен код и необходимо его назвать. Когда звонившему говорили требуемые сведения, он прощался, а заявители вскоре узнавали, что на их имя оформлен кредит, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что злоумышленник получал доступ к личному кабинету граждан и персональным данным.

Сотрудники управления напоминают тюменцам, что никому и ни при каких обстоятельствах нельзя называть данные банковской карты и пароли, поступившие в СМС-сообщении. Подобный звонок надо тут же прервать и позвонить по одному из телефонов, указанных на портале «Госуслуги». Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.