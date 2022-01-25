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Происшествия25 января 2022 7:28

Схвачен тоболяк, зарезавший в пьяном угаре 59-летнюю женщину

Назначен и проводится комплекс экспертиз, допрошены свидетели
Сергей Швецов
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Схвачен тоболяк, зарезавший в пьяном угаре 59-летнюю женщину.

Схвачен тоболяк, зарезавший в пьяном угаре 59-летнюю женщину.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего жителя деревни Веснина Тобольского района. Мужчину обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла 22 января 2022 года в частном доме в вышеупомянутой деревне. Во время совместного распития алкоголя обвиняемый и его 59-летняя знакомая поссорились.

– Мужчина схватил со стола нож и ударил им женщину один раз в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе регионального СК.

Обвиняемый задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу. Назначен и проводится комплекс экспертиз, допрошены свидетели.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.