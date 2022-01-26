«Все, что нажито…» Новые знакомые обворовали тюменца на 200 тысяч рублей

Новые знакомые обворовали тюменца на 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 Тюмени обратился молодой человек 1992 года рождения. Житель областного центра сообщил, что в социальной сети познакомился с двумя молодыми людьми и пригласил их в гости. Однако подвыпившие знакомые обокрали гостеприимного горожанина на 200 тысяч рублей, пока тот спал.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали двоих мужчин. Один из друзей, уроженец бывшей советской республики, рассказал полицейским, что умысел на кражу у него возник после того, как хозяин квартиры уснул.

Злоумышленник забрал ювелирные изделия, игровую приставку, наручные часы. Также он похитил банковские карты, два мобильных телефона (цена одного из них около 90 тысяч рублей), телевизор и куртку нового знакомого.

– Утром подозреваемый сдал в комиссионный магазин телевизор. Аналогичным образом он планировал избавиться и от других вещей, но не успел. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Свою вину задержанный признал полностью. Следственным отделом в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.