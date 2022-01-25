Под Тюменью водитель, который залил ссору с женой алкоголем, нырнул в кювет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области сразу 16 водителей в состоянии опьянения задержали всего лишь за минувшие сутки сотрудники ГИБДД. Один из нетрезвых водителей даже устроил мини-ДТП.

Мужчина ехал на своем «Рено-Логан» по федеральной автодороге Тюмень – Омск из Тюмени в Новокузнецк. На 217-м километре автомобиль съехал в кювет.

– 32-летний водитель не пострадал, но автоинспекторы заметили у него признаки опьянения. Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Попавший в ДТП автолюбитель рассказал, что ехал к маме после ссоры с женой. А снять стресс перед поездкой решил алкогольным коктейлем.

В настоящее время машину поместили на спецстоянку. На водителя составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде.