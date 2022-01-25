Сергей Корепанов рассказал о поддержке тюменской экономики в условиях пандемии. Фото - duma72.ru.

Сергей Корепанов рассказал о поддержке тюменской экономики в условиях пандемии. Председатель областной думы заявил, что это стало основной задачей, стоящей перед органами власти.

– 2021-й, как и предыдущий год, прошел в условиях пандемии и был непростым. Но облдума продолжила работу по поддержке региональной экономики. Мы приняли ряд законов, направленных на защиту бизнеса в условиях существующих ограничений, – заявил он, подводя итоги 2021 года.

Так, в прошлом году депутаты приняли закон «Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт». Его цель заключается в дальнейшем развитии промышленности, улучшении положения налогоплательщиков и стимулировании инвестиционной деятельности в регионе. Стоит отметить, что для инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт, установлены льготы по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество.

Также напомним, что Налоговым кодексом Российской Федерации субъектам РФ предоставлено право снижать размер ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты регионов, для налогоплательщиков, участников специальных инвестиционных контрактов, до 0%. Тюменская область как раз воспользовалась таким правом.

– В 2021 году были сохранены пониженные ставки по отдельным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. До 31 декабря 2023 года включительно продлен срок действия местных законов «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области, – напомнил Сергей Корепанов.

Председатель облдумы также рассказал, что на 2022 год ставка налога, который взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы», установлена в размере 4% против установленной Налоговым кодексом РФ ставки в размере 6%. Здесь исключение составляют только налогоплательщики-организации, которые выбрали объектом налогообложения «доходы» и осуществляют свою предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий. Для них до 31 декабря 2023 года включительно предусмотрена ставка в размере 1%.

– В период пандемии поддержка региональной экономики стала основной задачей, стоящей перед органами власти. Принятые в регионе меры позволили минимизировать потери. Некоторые отрасли уже имеют хорошие показатели. Например, индекс промышленного производства за январь – октябрь 2021 года составил 107,3 процента, в обрабатывающих отраслях – 114,5 процента, – резюмировал Корепанов.