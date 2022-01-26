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Общество26 января 2022 2:58

Погода на 26 января 2022 года в Тюмени: к вечеру похолодает

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени к вечеру похолодает.

В Тюмени к вечеру похолодает.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 9 – 13 градусов, днем ожидается минус 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, южный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метель. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду.

Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго, если лес шумит – вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.