Тюменцев приглашают на обучение в академиях ФСБ. Фото - "Официальная группа ФСБ России" в ВК.

Тюменцев приглашают на обучение в академиях ФСБ. Срок обучения по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» составляет от 2 до 5 лет.

Отметим, что во время обучения курсантов полностью обеспечивает государство, а после окончания 1-го курса они заключают контракт о прохождении военной службы и получают ежемесячное денежное содержание.

Кстати, время обучения в институте засчитывается в срок военной службы. Выпускникам, которое успешно сдадут итоговую аттестацию, присвоят воинское звание и выдадут диплом государственного образца. Кроме того, им гарантировано трудоустройство.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не проходившие военную службу в армии, в возрасте от 16 до 22 лет включительно. Если человек отслужил в армии, возрастной ценз увеличивается до 24 лет. Контактный телефон: +7 (3452) 29-26-24.