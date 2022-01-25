В Тюмени набирают участников проекта «Мой месяц счастья 2022». Фото - detkityumen.ru.

Что нужно каждому из нас, чтобы быть счастливым? Дети, семья, здоровье, карьера, путешествия, достаток...

А может яркое весеннее солнышко? Улыбнувшийся встречный человек? Неожиданная встреча? Неравнодушный человек, оказавший помощь в трудной ситуации?

На самом деле поводов для счастливых моментов миллионы! Но перед нами стоит непростая задача – остановиться в «гонке успеть всё» и не пропустить, заметить и запомнить этот момент!

В счастливый, седьмой раз мы вновь приглашаем всех тех, кто хочет быть счастливым каждый день!

– С 2016 года мы вместе учимся замечать мелочи, на которые обычно не обращаем внимания. Учимся просто так улыбаться окружающим, и они нам улыбаются в ответ! Для каждого из нас важно научиться жить здесь и сейчас, ценить каждый момент и быть уверенным, что наше счастье зависит только от нас самих! – отмечает Елена Кашкарова, автор проекта «Мой месяц счастья».

Как стать участником проекта?

Необходимо до 13.00 28 января оставить в ТЕМЕ на форуме сообщение «Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!».

С помощью генератора случайных чисел мы выберем 7 человек, которые и станут «основными» участниками. По окончании проекта каждый «основной» участник получит фотокнигу о своем месяце счастливых дней и подарок.

Не попавшие в семерку «основных», могут стать «самостоятельными» участниками. Среди них также будет разыграны подарки от партнеров проекта.

Что нужно делать всем участникам?

С 1 по 28 февраля каждый участник ежедневно должен выкладывать одну фотографию того, что вдохновило его сегодня, что порадовало и сделало счастливым!

Что ждет участников?

Множество позитивных эмоций, удивительные открытия, новые знакомства и приятные подарки!

А вы с нами за счастьем?