Эколого-аналитическая лаборатория АО «Транснефть – Сибирь» в ХМАО-Югре расширила область аккредитации. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО «Транснефть – Сибирь» расширила область аккредитации на 6 методик измерений по 35 показателям.

В область аккредитации ЭАЛ Сургутского УМН теперь входит 70 методик измерений, в том числе на определение содержания меди, фенолов, алюминия в воде, углеводородов в промышленных выбросах в атмосферу. Аккредитация подтверждает компетентность специалистов и возможность выполнения исследований в лаборатории.

Эколого-аналитическая лаборатория Сургутского УМН укомплектована 95 единицами средств измерений, 86 единицами вспомогательного оборудования, 8 единицами испытательного оборудования. В соответствии с областью аккредитации ежегодно здесь выполняется свыше 7,5 тыс. исследований, в том числе такие сложные, как определение содержания металлов в атмосфере (железо, марганец и его соединения, пентоксид ванадия, хром шестивалентный).

В АО «Транснефть – Сибирь» действуют 8 эколого-аналитических лабораторий. Лаборанты ЭАЛ проводят отбор и анализ проб питьевой, сточной и природной воды, активного ила очистных сооружений, промышленных выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, почвы, донных отложений в резервуарах. Ведение постоянного мониторинга в целях получения достоверной аналитической информации о состоянии окружающей среды в зоне деятельности производственных объектов позволяет компании обеспечивать высокий уровень экологической безопасности.