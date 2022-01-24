В Тюмени – второй заболевший омикроном. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени – второй заболевший омикроном. Об этом сообщил Александр Моор в интервью журналисту телеканала «Россия-24».

− Заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал, − заявил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии при проведении фрагментарного секвенирования в пробе пациента, мужчины 46 лет, выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2 «омикрон» – это первый заболевший.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 января 2022 года увеличилось на 443. Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 460 человек.

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 970 человек, что на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Зафиксировано 655 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 714 человек.