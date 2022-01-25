Избитый электрогитарой тоболяк впал в кому. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу без сознания с множественными травмами доставлен 37-летний мужчина. До этого пострадавший распивал алкогольные напитки в компании.

– С одним из знакомых на протяжении всего вечера потерпевший конфликтовал. Ссора переросла в драку. Подозреваемый схватил стоявшую возле дивана электрогитару и стал бить ею оппонента по голове. От полученных травм мужчина впал в кому, – рассказали подробности происшествия в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Оперативники задержали 30-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.