В Ялуторовске мужчину убили из-за картошки и спрятали труп в огороде. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске мужчина убил своего друга, с семьей которого имел теплые отношения и давно дружил. А поводом для преступления стала банальная ссора из-за… картошки.

– В ходе хмельного застолья хозяин дома Сергей Кузнецов заявил гостю, что не собирается в этом году сажать картошку, мужчины повздорили. После серии обидных слов хозяин схватил со стола кухонный нож и одним ударом в сердце расправился с гостем. Удар для мужчины стал полной неожиданностью, он не сопротивлялся, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

После этого подсудимый пошел спать. Утром он нашел товарища с ножом в груди. Злоумышленник вытащил нож и спрятал тело в огороде. К нему приходила дочь убитого, которая обеспокоилась пропажей отца, но тот заявил, что давно не видел друга.

Участковый, к которому обратились родственники пропавшего, на полу кухни Кузнецова увидел кровь. Позже нашел и труп. В итоге ялуторовчанин отправился в колонию строгого режима на 8 лет. Он должен выплатить семье убитого 800 тысяч рублей.