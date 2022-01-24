В Тюмени женщина скончалась от укола лидокаином дома у подруги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы областной столицы. Из-за ее действий скончалась женщина.

Трагедия произошла 29 сентября 2021 года. В тот день обвиняемая проводила липосакцию подбородка 46-летней знакомой в своей квартире, где был оборудован косметологический кабинет. Она неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата и ввела недопустимое количество раствора. Из-за смертельной концентрации клиентка скончалась.

– Женщина не имела лицензии и высшего медицинского образования, она обучалась в медицинском училище. В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Горе-косметологу грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.