Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 января 2022 года: умерли еще 7 человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 24 января 2022 года увеличилось на 7. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 24 января 2022 года увеличилось на 7. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 681 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки выявлено 443 случая заболевания (всего с начала пандемии – 96 460), 98 человек выздоровели (за весь период – 84 192), 88 детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 286 человек остаются под медицинским наблюдением; 1500 коек развернуто свободно – 14,6%; проведено лабораторных исследований за сутки – 4 401 (всего – 3 251 667). Сделано вакцинаций против коронавируса – 1 055 711, полным курсом – 1 002 662.

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Зафиксировано 655 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 714 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 173 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 767 летальных исходов, выздоровели 10 045 336 человек.