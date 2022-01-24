Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 января 2022 года: заболели еще 443 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 января 2022 года увеличилось на 443. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 января 2022 года увеличилось на 443. Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 460 человек.

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Зафиксировано 655 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 714 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 173 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 767 летальных исходов, выздоровели 10 045 336 человек.