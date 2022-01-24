Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от Сбера. Фото - Сбер.

Сбер объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 года.

SberBox Time – это устройство 3 в 1: умная колонка с функцией музыкального будильника, ТВ-приставка и стрелочные часы со стильным дизайном, которые идеально дополнят любой интерьер. Со SberBox Time можно слушать музыку и радио, общаться с виртуальными ассистентами Салют, записываться к врачу или в салон красоты через консьерж-сервис, управлять умным домом. Также с устройства легко заказывать еду и продукты благодаря интеграции с Delivery Club, «Самокатом» и «СберМаркет», смотреть кино и эфирные телеканалы, YouTube, пользоваться браузером.

Виртуальные ассистенты Салют включат музыку под настроение, запустят любимую радиостанцию или подкаст, детей развлекут сказкой на ночь или просто с вами поболтают. Для ценителей развёрнутых бесед с искусственным интеллектом даже появился специальный режим, активируемый по фразе «Салют, давай поболтаем». С помощью голосовых команд со SberBox Time особенно удобно управлять устройствами умного дома Sber и партнёров, узнавать прогноз погоды, новости, устанавливать таймер, напоминания или будильник.

SberBox Time предлагает уникальную на рынке умных колонок возможность трансформации в полноценную ТВ-приставку. Чтобы расширить функциональность телевизора, достаточно подключить к нему колонку через HDMI-кабель. Пользователи могут смотреть ТВ-каналы, ролики в интернете, фильмы, мультфильмы и сериалы в Okko и других онлайн-кинотеатрах, искать нужную информацию во встроенном браузере.

Колонка создана с учётом последних тенденций в области продуктового дизайна и благодаря своим плавным, лаконичным формам впишется в любой интерьер. Внешний вид устройства дополняют стрелочные часы, придающие ему приятную ламповость – такую колонку точно не захочется спрятать или задвинуть в дальний угол.