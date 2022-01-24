ВТБ: онлайн-ипотека в Тюмени выросла почти в 20 раз. Фото - ВТБ.

В прошлом году тюменцы оформили более 800 договоров ипотеки полностью в онлайн-режиме с помощью банка ВТБ. Общая сумма заключенных дистанционно соглашений превысила 2,7 млрд рублей – это почти в 20 раз больше, чем в 2020 году.

Оформление ипотечных сделок дистанционно доступно клиентам ВТБ при выборе новостройки на сайте строительной компании. Заемщик находит интересующую квартиру онлайн, там же подает заявку и подписывает все документы цифровой подписью. Сервис реализуется совместно с крупными федеральными и региональными застройщиками – ПИК, «Страна Девелопмент», ПСК «Дом девелопмент», ГК «Энко» и рядом других.

Также существенно выросли число и объем сделок, которые клиенты ВТБ в Тюменской области проводят с использованием цифрового кабинета заемщика на сайте банка. В таком случае необходимо лишь одно посещение офиса банка для финального подписания документов, все остальные процедуры проходят онлайн. В 2021 году клиенты ВТБ оформили таким образом около 500 ипотечных сделок на сумму 1,2 млрд рублей – по объему это в пять раз больше, чем годом ранее.

– Бурный рост онлайн-ипотеки показывает, что эта услуга уже стала привычной для жителей нашего региона, – комментирует управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. – В 2020 году фактически сервис работал в тестовом режиме. Сейчас наши клиенты используют дистанционный формат ипотеки в разы более активно. В период пандемии цифровые сервисы не только экономят время клиентов, но и помогают снизить риски для здоровья, поскольку посещение офисов в таком случае можно свести к минимуму или исключить вовсе. С учетом сделок через личный кабинет на сайте банка, совокупные выдачи ипотеки с использованием онлайн-опций составили в прошлом году около 4 млрд рублей, то есть примерно пятую часть от общего объема предоставленных ВТБ жилищных кредитов в Тюменской области.

Напомним, что клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) в прошедшем году оформили ипотечных сделок на 22 млрд рублей, что на 51% выше результата 2020 года. В целом по стране продажи ипотеки ВТБ впервые достигли 1,2 трлн рублей.