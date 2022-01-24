В Тюменской области за выходные задержали 29 пьяных водителей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за выходные задержали 29 пьяных водителей. Двое из них ехали по федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск.

Так, в Уватском районе автоинспекторы остановили «Ладу-Калину», которая двигалась из Нефтеюганска в Башкортостан. У 31-летнего водителя показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчина ехал с вахты домой. Вечером он выпивал, а задержали его ночью. К тому времени он намотал более трехсот километров.

– В Тобольском районе остановлен автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого был пьяный 40-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он ехал из поселка Туртас в Тобольск. Показания алкотестера составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что ГИБДД в круглосуточном режиме продолжит мероприятия по противодействию нетрезвому вождению.