В Тюменской области ликвидируют все незаконные свалки в 2025 году. Фото - admtyumen.ru.

В Тюменской области ликвидируют все незаконные свалки в 2025 году. Об этом сообщила директор областного департамента недропользования и экологии Елена Уляшева.

– Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок – один из важнейших показателей региональной госпрограммы «Недропользование и охрана окружающей среды». В 2020 году он составлял 45 процентов, в 2021 году – 49,9 процента, план на 2022 год – 51,8 процента, – рассказала Уляшева.

По словам губернатора региона Александра Моора, в Тюменской области необходимо создать эффективную систему обращения с отходами, минимизировав экологический ущерб. Именно поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок.

– Для этого необходимо постоянное и четкое взаимодействие между областными и муниципальными органами власти, предпринимательским сообществом и общественностью, – заявил глава региона.