«Сжёг рот, сильно плачет». В Тюмени двухлетний мальчик съел марганцовку

В Тюмени 2-летний мальчик съел марганцовку. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени двухлетний мальчик попробовал на вкус марганцовку из флакона, который он нашел в аптечке. Язык ребенка тут же стал черным и сильно отек. Родственники стали вызывать скорую и оказывать первую помощь.

– Сжёг рот, сильно плачет. Сейчас водой промываем, – сообщила тетя пострадавшего ребенка диспетчеру 03.

Прибывшие медики диагностировали химический ожог слизистой полости рта. Они промыли желудок с помощью зонда и увезли маленького пациента в областную клиническую больницу № 2.

– Кристаллы или концентрированный раствор перманганата калия могут вызвать ожог кожи и слизистых. В таком случае необходимо сразу промыть повреждённый участок проточной водой, – советуют специалисты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени двухлетняя малышка отравилась жидкостью для стирки. Вялое и сонливое состояние девочки заметила мама, тут же вызвала скорую и напоила ребенка водой.

– Часть жидкости из капсулы вылилась на пол, другую часть дочь проглотила. Она пальчиком попыталась убрать невкусное вещество изо рта, ее вырвало, – рассказала женщина диспетчеру скорой помощи.