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Происшествия24 января 2022 8:13

На кладбище под Тюменью друзья жестоко избили мужчину

Злоумышленников заключили под стражу
Сергей Швецов
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На кладбище под Тюменью друзья жесткого избили мужчину.

На кладбище под Тюменью друзья жесткого избили мужчину.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области Бердюжский районный суд рассмотрел два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин. Антон Усов и Сергей Доронин жестоко избили мужчину.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 января 2022 года, когда Усов и Доронин отдыхали в одном из кафе села Бердюжье. Сначала они спокойно распивали алкоголь, а потом поссорились с другим посетителем.

– Злоумышленники увезли М. на территорию кладбища и избили его руками и ногами по различным частям тела и голове, причинив тяжкий вред здоровью и физическую боль, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд определил Усову и Доронину меру пресечения в виде заключения под стражу. Они будут находиться за решеткой до 14 марта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 58-летнего Артура Лихтнера, который забил и сжег тела супругов, отправили в исправительную колонию строгого режима на 20 лет. Кроме того, он должен выплатить сыновьям погибших 4,5 млн рублей.