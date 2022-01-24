Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок.

Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук на своей страничке в Instagram.

– Предприниматели, которые располагаются в объектах капитального строительства, в прошлом году обращались с просьбой увеличить пресекательный срок, который был дан, чтобы заменить вывески на улицах города на более современные. Мы пошли навстречу и дали отсрочку, – сообщил градоначальник.

По словам мэра, власти находятся в постоянном диалоге с ассоциациями и общественными организациями, которые объединяют представителей бизнеса: «Обязательно сопровождаем мероприятия, которые необходимо провести».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице демонтируют не соответствующие новым правилам вывески. Власти намерены решить задачу за три года. На первом этапе «правильные» вывески появятся на улицах Ленина и Республики (от Исторического сквера до Профсоюзной). Второй этап стартует 1 марта 2022 года.

– Изменения будут проводиться поэтапно, поэтому у тюменских предпринимателей есть еще время заменить старые вывески на новые и возможность получить отличительный знак, что здесь заботятся о визуальной среде города, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.