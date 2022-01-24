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Общество24 января 2022 7:51

Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок

Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук
Сергей Швецов
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Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок.

Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок.

Тюменскому бизнесу дали отсрочку на установку новых вывесок. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук на своей страничке в Instagram.

– Предприниматели, которые располагаются в объектах капитального строительства, в прошлом году обращались с просьбой увеличить пресекательный срок, который был дан, чтобы заменить вывески на улицах города на более современные. Мы пошли навстречу и дали отсрочку, – сообщил градоначальник.

По словам мэра, власти находятся в постоянном диалоге с ассоциациями и общественными организациями, которые объединяют представителей бизнеса: «Обязательно сопровождаем мероприятия, которые необходимо провести».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице демонтируют не соответствующие новым правилам вывески. Власти намерены решить задачу за три года. На первом этапе «правильные» вывески появятся на улицах Ленина и Республики (от Исторического сквера до Профсоюзной). Второй этап стартует 1 марта 2022 года.

– Изменения будут проводиться поэтапно, поэтому у тюменских предпринимателей есть еще время заменить старые вывески на новые и возможность получить отличительный знак, что здесь заботятся о визуальной среде города, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.