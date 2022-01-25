Тюменка перевела мошеннику 85 тысяч рублей, не сомневаясь в честности неизвестного. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима обратилась жительница деревни Большое Удалово. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников.

На днях её сын разместил объявление о продаже мотоцикла на одном из сайтов бесплатных объявлений, после чего ему позвонил молодой человек. Незнакомец пояснил, что находится не в городе и хочет перевести деньги за мотоцикл. Сын потерпевшей дал злоумышленнику номер матери для дальнейшей связи, так как деньги нужно было перевести на карту именно ей.

– Когда заявительнице позвонил неизвестный и представился покупателем, у неё не возникло сомнений в его честности, поэтому она последовала его инструкциям. Женщина продиктовала номер своей банковской карты, через банкомат провела все операции, которые ей указывал злоумышленник, после чего с её счета пропали все деньги – 85 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время полицейскими ведётся работа, направленная на установление личности виновных лиц.