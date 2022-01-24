В Тюмени 58-летнего мужчину, который забил и сжег тела супругов, отправили за решетку на 20 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени 58-летнего Артура Лихтнера, который забил и сжег тела супругов, отправили в исправительную колонию строгого режима на 20 лет. Кроме того, он должен выплатить сыновьям погибших 4,5 млн рублей.

– Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели. Слушания длились в течение месяца. Сегодня им предстояло ответить на 8 вопросов. После часового совещания на все вопросы они единодушно ответили: «Виновен», – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, что трагедия произошла 21 декабря 2020 года в частном доме в селе Боровое Ишимского района. Мужчина поссорился с парой и избил супругов. Затем он накрыл тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег. Тела обгорели так сильно, что экспертиза не смогла установить причину смерти.