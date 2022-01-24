Заведено уголовное дело на тюменца, который на джипе сбил маму с дочкой. Фото - "Тюмень" в ВК.

В Тюмени завели уголовное дело на водителя, который на своем Jeep Grand Cherokee сбил 50-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Дорожный инцидент случился два дня назад на улице Советской.

– По предварительным данным, ДТП совершено в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. В настоящее время специалисты собирают доказательную базу, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Состояние пострадавшей женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации по поводу травм головного мозга и повреждений таза, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что машина внезапно вырулила с проезжей части. К несчастью, в это время по тротуару шли пешеходы. Пострадавшая горожанка оказалась в канаве после сильнейшего удара машины.