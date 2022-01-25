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Общество25 января 2022 3:00

Погода на 25 января 2022 года в Тюмени: весь день будет идти снег

Пасмурно
Сергей Швецов
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В Тюмени весь день будет идти снег.

В Тюмени весь день будет идти снег.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. С утра и до позднего вечера будет идти снег.

Температура воздуха ночью минус 13 градусов, днем ожидается минус 10 – 8. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

25 января почитается память святой мученицы Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным: «Если снегопад – летом дождик част».

А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.