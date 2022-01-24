В тюменской деревне после тушения пожара обнаружили трупы мужчин. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В деревне Большеудалово под Ишимом горел частный деревянный дом размером 7 на 9 метров. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин, 1966 и 1959 годов рождения, их личности уже установили.

Когда приехали пожарные, дом горел уже по всей площади. Однако спасателям удалось быстро локализовать распространение огня. Всего работали двадцать сотрудников, шесть единиц техники экстренных служб. Специалисты подозревают, что одной из вероятных причин происшествия может быть неосторожность при курении.

– Основное количество пожаров в жилье происходит по так называемым непрофилактируемым причинам, то есть по вине людей, которые ведут асоциальный образ жизни и находящихся в состоянии ограниченной дееспособности – состояние опьянения, психические заболевания, преклонный возраст и другие, – объяснили в Главном управления МЧС по Тюменской области.

По информации сотрудников ведомства, одна из самых распространенных причин пожаров – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Такие пожары чаще всего как раз и происходят в частном жилом секторе, поэтому надо проверять, установлены ли в домах автономные пожарные извещатели.