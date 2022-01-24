Ко Дню студенчества: сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели экскурсию для будущих нефтяников

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели экскурсию для будущих нефтяников.

Ко Дню российского студенчества (отмечается 25 января) нефтяники провели день открытых дверей. Его участниками стали около 20 студентов нефтегазовых специальностей губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели тематическую викторину, рассказали о достижениях предприятия и востребованных профессиях в нефтегазодобывающей отрасли.

Фото предоставлено "КП".

ООО «РН-Пурнефтегаз» регулярно проводит профориентационные мероприятия. Они способствуют формированию кадрового резерва квалифицированных специалистов для предприятий нефтяной отрасли. Многие студенты после окончания колледжа планируют работать в «РН-Пурнефтегазе», поэтому для молодых людей важно в процессе обучения познакомиться с предприятием, его историей и коллективом.

Фото предоставлено "КП".

Площадкой проведения дня открытых дверей стал корпоративный музей «РН-Пурнефтегаза», где студентов познакомили с историей общества и главными экспонатами музея – образцами нефти с различных месторождений; кернами, извлеченными с разных глубин; буровыми долотами, с помощью которых пробурены тысячи метров горной породы.