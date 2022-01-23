В Тюменском районе установят еще 10 тысяч умных счетчиков Фото: Официальная группа администрации Тюменского муниципального района

Тюменский район – одна из самых быстрорастущих территорий Тюменской области, из-за этого здесь высока нагрузка на электросети. Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова провела совещание с участием энергетиков.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории муниципалитета зафиксировано 49 отключений электроэнергии, из них в зоне ответственности «Россети Тюмень» - 34.

Специалисты считают, что основной причиной была перегрузка сетей. Случаев довольно много, хотя и меньше по сравнению с новогодними каникулами прошлого года. В этом году сократился и срок аварийно-восстановительных работ. Снизить социальную напряженность помогает и оперативное информирование жителей в вайбер-чатах и группах в соцсетях.

Главы поселений отметили, что длительность плановых отключений в холодные дни порой длятся по 8 и более часов, из-за чего при - 20 градусов выстывают дома. В связи с этим, решено скорректировать график плановых работ и не допускать длительных отключений зимой.

До конца 2022 года компания планирует заменить 185 перегруженных трансформаторных подстанций, еще 66 новых ТП установят в 2023 году. Кроме того, продолжат мероприятия по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. В декабре в Тюменском районе установлено около 5 тысяч умных счетчиков, которые позволят отключать потребителя при превышении заявленной мощности, а его соседи при этом не пострадают.

В этом году ожидается поступление еще 10 тысяч приборов интеллектуального учета. А в 2023 году Тюменский район будет полностью обеспечен таким счетчиками.