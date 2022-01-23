В Тюменской области за год подорожали услуги зарубежного туризма и образования Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат опубликовал статистику оборота платных услуг за январь-ноябрь 2021 года в Тюменской области.

По данным ведомства, в Тюменской области за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма - цены выросли на 19,3%. На втором месте услуги образования (10,3%), на третьем - бытовые услуги (9,4%). Ещё подорожали услуги организаций культуры (6,2%), а также медицинские услуги (4,9%).

За 11 месяцев в Тюменской области предоставлено платных услуг на 113 миллиардов 750,2 миллиона рублей, в среднем 6,6 тысяч рублей на одного жителя в месяц. Больше всего услуг предоставлено в июне - на сумму 11 миллиардов 68,2 миллионов рублей. Меньше всего в январе — на 8 миллиардов 831,4 миллионов рублей.

Как отмечает Тюменьстат, в 2020 году объем платных услуг населению составил 89 миллиардов 459,9 миллионов рублей.