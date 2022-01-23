Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 января 2022 года: умерли 12 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 23 января 2022 года увеличилось на 12 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 674 человека. При этом растет и число заболевших коронавирусом, так за минувшие сутки заболело еще 405 человек. В Тюмени развернуто 1500 коек, при этом свободно - 17,7%. Из общего числа заболевших 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в России зарегистрировано 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 211 человек, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Зафиксирован 679 летальных исходов, выздоровели 23 045 человек. Всего в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 326 112 человек и выздоровели 10 023 622 человека.