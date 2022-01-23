В Ишиме пройдет конкурс поделок и шитья «Сказка в ладошках» Фото: google.ru/maps

В Ишиме стартовал конкурс поделок и шитья «Сказка в ладошках», в нем могут принять участие жители от 5 до 15 лет.

Победителям ежегодного творческого конкурса вручат дипломы и подарки. Так, объемные поделки из разных материалов по мотивам произведений детских писателей-юбиляров в 2022 году можно заявить в номинацию «Саквояж любимых сказок».

Рисунки на конкурс не принимаются, работы могут быть по произведениям К. И. Чуковского, С. Т. Аксакова, А. Л. Барто, Э. Гофмана, сказки Братьев Гримм.

В номинацию «Красна девица» нужно изготовить кокошник – старинный русский головной убор. Косоворотку с поясом ждет жюри в номинацию «Добрый молодец». Также мужской и женский наряды сибирских казаков оценят в номинации «Сибирский казак и сибирская казачка». Также есть номинация костюмов героев сказок.

– Конкурс «Сказка в ладошках» проходит ежегодно. Обычно в нем принимают участие не менее 100 ребят из Ишима и близлежащих районов. Вместе с родителями участники мастерят поделки, шьют костюмы – проявляют свои таланты, попутно расширяя кругозор, поскольку участие в творческом конкурсе подразумевает знакомство ребят с конкретными произведениями разных авторов. Победа в «Сказке» помогает им повысить самооценку, а некоторым – даже выбрать дальнейшее направление деятельности, – рассказала пресс-секретарь главы Ишима Лилия Табакова.

Принести поделки нужно в методический кабинет музея Петра Ершова до 24 февраля 2022 года. Компетентное жюри оценит все варианты работ и выберет лучшие. Победителей конкурса наградят в торжественной обстановке 5 марта во Дворце культуры.