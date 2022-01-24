Для тюменских подростков проведут образовательный курс «Работа: радость или мучение».

В рамках проекта «Наставничество. Шаг в будущее» состоится уникальный образовательный курс для несовершеннолетних 14 – 18 лет, а также молодежи в возрасте до 35 лет.

Программа курса:

1. Мои желания и цели на жизнь. Карьера.

2. Навыки soft-skills для успешной жизни.

3. Тайм-менеджмент: как всё успеть и быть счастливым.

4. Составление резюме и подготовка к собеседованию.

Старт 3 февраля, каждый четверг, до 24 февраля, с 15.00 до 16.30.

Место: Тюменский технопарк, коворкинг «Точка кипения».

Адрес: Республики, 142.

Регистрация обязательна по ссылке

Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области при софинансировании Фонда президентских грантов. Мероприятие организовано при участии департамента труда и занятости Тюменской области.