Для тюменских подростков проведут образовательный курс «Работа: радость или мучение».
В рамках проекта «Наставничество. Шаг в будущее» состоится уникальный образовательный курс для несовершеннолетних 14 – 18 лет, а также молодежи в возрасте до 35 лет.
Программа курса:
1. Мои желания и цели на жизнь. Карьера.
2. Навыки soft-skills для успешной жизни.
3. Тайм-менеджмент: как всё успеть и быть счастливым.
4. Составление резюме и подготовка к собеседованию.
Старт 3 февраля, каждый четверг, до 24 февраля, с 15.00 до 16.30.
Место: Тюменский технопарк, коворкинг «Точка кипения».
Адрес: Республики, 142.
Регистрация обязательна по ссылке
Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области при софинансировании Фонда президентских грантов. Мероприятие организовано при участии департамента труда и занятости Тюменской области.