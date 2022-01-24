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Общество24 января 2022 4:00

«Страна» опередила всех девелоперов Тюмени по объему строительства

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«Страна» опередила всех девелоперов Тюмени по объему строительства.

«Страна» опередила всех девелоперов Тюмени по объему строительства.

Компания «Страна Девелопмент» завершила 2021 год, возглавив обновленный рейтинг застройщиков Тюменской области по объему текущего строительства на портале ЕРЗ. В настоящий момент компания возводит в регионе 318 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Сейчас застройщик строит в регионе четыре жилых комплекса. Компания приступила к строительству первого в регионе цифрового ЖК «Домашний», реализуемого с помощью инфраструктурных облигаций. Общая площадь микрорайона составит более 300 тыс. кв. м.

Продолжается строительство трех жилых комплексов: «Сердце Сибири», «Звездный» и «Колумб». ЖК «Сердце Сибири» состоит из 8 домов переменной этажности с большим пешеходным бульваром на прилегающей территории в самом центре города.

Микрорайон «Звездный» – микрогород с собственной насыщенной инфраструктурой, в котором уже живут более 4 тыс. семей. Жилой квартал «Колумб» представлен пятью домами переменной этажности в 10 минутах от центра Тюмени.

ГК «Страна Девелопмент» активно вводит объемы готовых жилых объектов. За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 151 тыс. кв. м жилья. В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий. Более 2500 семей получили ключи от своих квартир.

Каждый проект застройщика отличается использованием передовых smart-технологий и продуманными решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность резидентов: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

ГК «Страна Девелопмент» – надежная, динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла, реализующая крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в четырех регионах Российской Федерации. За 13 лет работы «Страна» обеспечила жильем более 22 тысяч человек. Застройщик располагает земельным банком в 2,3 млн кв. м, объем портфеля строительства компании составляет 1 млн кв. м.