«Страна» опередила всех девелоперов Тюмени по объему строительства.

Компания «Страна Девелопмент» завершила 2021 год, возглавив обновленный рейтинг застройщиков Тюменской области по объему текущего строительства на портале ЕРЗ. В настоящий момент компания возводит в регионе 318 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Сейчас застройщик строит в регионе четыре жилых комплекса. Компания приступила к строительству первого в регионе цифрового ЖК «Домашний», реализуемого с помощью инфраструктурных облигаций. Общая площадь микрорайона составит более 300 тыс. кв. м.

Продолжается строительство трех жилых комплексов: «Сердце Сибири», «Звездный» и «Колумб». ЖК «Сердце Сибири» состоит из 8 домов переменной этажности с большим пешеходным бульваром на прилегающей территории в самом центре города.

Микрорайон «Звездный» – микрогород с собственной насыщенной инфраструктурой, в котором уже живут более 4 тыс. семей. Жилой квартал «Колумб» представлен пятью домами переменной этажности в 10 минутах от центра Тюмени.

ГК «Страна Девелопмент» активно вводит объемы готовых жилых объектов. За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 151 тыс. кв. м жилья. В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий. Более 2500 семей получили ключи от своих квартир.

Каждый проект застройщика отличается использованием передовых smart-технологий и продуманными решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность резидентов: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

ГК «Страна Девелопмент» – надежная, динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла, реализующая крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в четырех регионах Российской Федерации. За 13 лет работы «Страна» обеспечила жильем более 22 тысяч человек. Застройщик располагает земельным банком в 2,3 млн кв. м, объем портфеля строительства компании составляет 1 млн кв. м.