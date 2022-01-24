Погода на 24 января 2022 года в Тюмени: потеплеет, но станет пасмурно

В Тюмени потеплеет, но станет пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 января, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 16-15 градусов, днем ожидается минус 13-12. Вечером столбики термометров покажут 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 4 метров в секунду.

24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.