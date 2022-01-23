Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово. За рулем ВАЗ2110 находился 47-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть автомобиля "Лада Калина".

Показания алкотестера у водителя ВАЗ2110 составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Что свидетельствует о нетрезвом состоянии водителя. В "Ладе Калина" травмированы 66-летний водитель и двое пассажиров 32-х и 24-х лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД призывает садится за руль авто только в трезвом виде и соблюдать правила дорожного движения.