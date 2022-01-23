Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2022 12:46

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово

В аварии пострадали три человека
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово. За рулем ВАЗ2110 находился 47-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть автомобиля "Лада Калина".

Показания алкотестера у водителя ВАЗ2110 составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Что свидетельствует о нетрезвом состоянии водителя. В "Ладе Калина" травмированы 66-летний водитель и двое пассажиров 32-х и 24-х лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД призывает садится за руль авто только в трезвом виде и соблюдать правила дорожного движения.