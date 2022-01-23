Тюменцы могут переслать налоговые декларации по почте Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы могут переслать налоговые декларации ценным почтовым отправлением, благодаря декларационной кампании по сдаче отчетности о доходах за 2021 год, которая стартовала в России.

Такой путь подойдет в том случае, если нет возможности лично подать документы в организацию или воспользоваться электронными сервисами. Налоговую декларацию лучше отправить ценным почтовым отправлением. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

- Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Опись можно заполнить в почтовом отделении или на сайте Почты России. Оператор при отправке сверит содержимое письма с описью вложения, после чего поставит на бланке подпись и штемпель почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией - рассказали в ведомстве.

Отправка документов по почте – это надежный способ передачи юридически значимой информации, а наличие чека подтверждает отправку и дату. Кстати, с момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок.