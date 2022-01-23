Тюменские школьники могут "посетить" интерактивные уроки и узнать о безопасности в интернете Фото: Татьяна Коркина

Тюменские школьники узнают основы безопасного поведения в интернете, присоединившись к всероссийскому образовательному проекту «Урок цифры» до 6 февраля.

Все обучающие материалы и тренажеры на тему «Исследование кибератак» подготовила «Лаборатория Касперского», об этом сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Интерактивные уроки созданы в формате комикса, их сюжет строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере. С помощью тренажёров школьники смогут познакомиться с некоторыми терминами из области информационной безопасности. Задания сгрупированы для учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на сайте проекта урокцифры.рф.