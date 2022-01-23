Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 января 2022 года: заболело еще 405 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба в Тюмени зарегистрировано 405 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии за весь период зафиксировано 96 017 случаев. 92 человека выздоровели, за весь период — 84 094 выздоровевших. Из общего числа заболевших коронавирус подтвержден у 67 детей. Под медицинским наблюдением остаются 32 377 человек. Развернуто 1500 коек, при этом свободно - 17,7%. Из общего числа заболевших 23 пациента находятся на ИВЛ

Вакцинацию против коронавируса прошли 1 054 959 человек, полным курсом - 1 002 072 человека.

За последние сутки в России выявлено 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 211 человек, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Зафиксирован 679 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 23 045 человек.