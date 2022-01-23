В Голышмановском округе стартует муниципальный конкурс «Ученик года-2022» Фото: Татьяна Коркина

27 января в Голышмановском округе стартует муниципальный конкурс «Ученик года-2022». Нынче он будет проводиться в оффлайн формате - ребята встретятся на тематических площадках в местном молодёжном центре. Как рассказала директор окружного Центра

развития образования Любовь Дюкова, в 24-м по счёту конкурсе, который посвящён Году народной культуры, примут участие более тридцати школьников, с 3 по 10 класс.

- Ребятам предстоит выдержать три испытания. Сразу после открытия конкурса им нужно пройти интеллектуальный тур, далее представить презентацию «Мой успешный проект». 28 января конкурсанты покажут мастер-классы «Умный креатив» - уточнила Любовь Александровна.

Самая многочисленная группа участников - младшие школьники. Вдвое меньше конкурсантов среди старшеклассников. Это связано большой учебной загруженностью будущих выпускников. Тридцать первого января, в Голышмановском молодёжном центре, состоится закрытие конкурса «Ученик года-2022». Ребят, получивших это высокое звание, поздравит глава округа Александр Ледаков и вручит им подарки и денежные поощрения. Ученический конкурс проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».