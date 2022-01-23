Тюменцы потратили в магазинах в прошлом году больше 414 миллиардов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Жители Тюменской области за январь-ноябрь 2021 года потратили в магазинах 414 миллиардов 167,1 миллионов рублей. Об этом сообщили в Тюменьстате. Причем за весь 2020 год шопинг тюменцев обошелся в 413 миллиардов 159,5 миллионов рублей.

Больше всего тюменцы потратили в октябре - 41 миллиард 919,1 миллион рублей. Самые скромные расходы пришлись на январь 33 миллиарда 779,2 миллиона рублей.

- На 1 ноября 2021 года в Тюменской области проживает 1 миллионов 551,9 тысяч человек. Следовательно, в среднем расходы на каждого составили 266,9 тысяч рублей, это больше 24 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что большая часть покупок приходится на непродовольственные товары - 221 миллиард 203,7 миллионов рублей, или почти 13 тысяч рублей на одного жителя в месяц. На продукты тюменцы потратили 192 миллиарда 963,4 миллиона рублей, чуть больше 11,3 тысяч рублей в месяц на каждого - отметили в ведомстве.

По оценке Тюменьстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на конец ноября составила 17 тысяч 239,2 рубля, минимального набора продуктов питания — 5 тысяч 505 рублей в месяц на человека.