Голышмановские волонтеры запустили благотворительную акцию «От чистого сердца» Фото: паблик "Акция МыВместе"

В Голышманово волонтеры штаба «Мы вместе» запустили благотворительную акцию «От чистого сердца». Это проект местного ресурсного центра поддержки добровольчества и волонтеров.

Социальные волонтёры занялись сбором вещей для голышмановцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помощь окажут пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям. Также планируют уделить внимание семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении.

- Как часто кто-то рядом нуждается в нашей с Вами помощи, а мы проходим мимо, оправдывая себя отсутствием времени или средств, чтобы оказать эту необходимую поддержку, - рассказывает куратор Голышмановского волонтёрского штаба «Мы вместе» Елена Воронова.

Для помощи нуждающимся можно пожертвовать вещи, которые хорошем состоянии, но уже не используются хозяином. В дар от благотворителей принимают подержанную одежду и обувь на разные возраста, постельные и кухонные принадлежности, бытовую химию и средства гигиены, подушки и одеяла, шторы и покрывала. Акция «От чистого сердца» продлится до 20 февраля.