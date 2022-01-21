Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 января 2022 года: умерли еще 11 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 21 января 2022 года увеличилось на 11. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 21 января 2022 года увеличилось на 11. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 650 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки выявлено 366 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 95 209), 112 человек выздоровели (за весь период – 83 899), 66 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 28 611 человек остаются под медицинским наблюдением. Развернуто коек – 1500, свободно – 20,6%. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 046 165, полным курсом – 994 900.

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек, что на 0,34% меньше по сравнению с 20 января. Зафиксировано 692 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 719 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.