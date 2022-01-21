Преподаватель тюменского вуза установил ценник за отметки по экзамену. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили 25-летнего мужчину, который передавал взятки от студентов старшему преподавателю кафедры технической системы Государственного агарного университета Северного Зауралья. 29 декабря 2020 года осужденный передал ему 80 тысяч рублей от учащихся на третьем курсе молодых людей, которые пожелали сдать экзамен без проверки знаний.

– Была установлена стоимость каждой оценки: «удовлетворительно» – 2500 рублей, «хорошо» – 3500 рублей, «отлично» – 4500 рублей. Кроме того, 10 января 2021 года Дмитрий С. вновь передал деньги преподавателю в размере 30 500 рублей и 26 000 рублей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сам преподаватель вину признал и раскаялся в содеянном. Он сказал, что ему нужны были деньги для личных нужд. Для этого он и попросил Дмитрия помочь, дал ему номера телефонов старост групп. В итоге того оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что шесть студентов заочного отделения Института транспорта ФГБОУ ВО «ТИУ» в январе 2018 года планировали подкупить своего преподавателя, чтобы он поставил им положительные оценки за экзамен и принял защиту курсовой без их фактической сдачи. Каждый из студентов через посредника передал по 6500 рублей.