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Здоровье21 января 2022 7:23

В Тюмени прооперировали девушку с однорогой маткой

Женщина обратилась в больницу с болями внизу живота
Сергей Швецов
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В Тюмени прооперировали девушку с однорогой маткой.

В Тюмени прооперировали девушку с однорогой маткой.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени прооперировали девушку с однорогой маткой. 23-летняя пациентка обратилась в больницу с болями внизу живота.

– Случай оказался непростым: у нее был врождённый порок развития женских половых органов. Аномалия заключается в изменении их формы, величины и анатомической структуры (однорогая матка с рудиментарным рогом, атрезия (сращение стенок) влагалища). Также присутствовали две кисты яичников и миома матки, – рассказали в пресс-службе регионального депздрава.

Тюменке выполнили уникальную операцию на влагалище и удалили миому матки и кисту яичников. Во время хирургического вмешательства врачи избавили девушку от нежелательных образований, при этом не только сохранив органы, но и восстановив их правильное строение.

Операция прошла успешно, послеоперационный период прошел без осложнений. Она сможет иметь детей.

– Такая операция встречается нечасто: врождённые аномалии подобного рода очень редкие. Мы выкраивали лоскуты влагалища, из которых формировали полноценный половой орган. Подобного рода хирургическое вмешательство с целью восстановления органов осуществляется в клиниках крупных городов России, занимающихся пороками развития женских репродуктивных органов, – сообщил врач-гинеколог, онколог, заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы № 2 Денис Лапин.