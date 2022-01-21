Прекращены поиски 11-летнего мальчика, который пропал в Тюмени. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Прекращены поиски 11-летнего мальчика, который пропал в Центральном административном округе Тюмени. Сергей Сеничев отсутствовал дома около суток: он не вернулся домой из школы 20 января.

По информации волонтеров поискового отряда «ЛазаАлерт» Тюменской области, мальчик найден, он жив. Сведений о его состоянии на данную минуту нет. Также не известно, где он находился все это время.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю 16-летнего тюменца Платона Белоусова. Подросток отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом внезапно исчез: пошёл на рыбалку ранним утром, взял с собой нож, но к месту стоянки так и не вернулся.

Вскоре родители забили тревогу, в районе исчезновения парня организовали масштабные поиски, а следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».